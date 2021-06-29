Акционеры "Русснефти" одобрили дивиденды по "префам" в размере $60 млн за 2020 год

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Акционеры "Русснефти", входящей в группу "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева, на годовом собрании 28 июня одобрили выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере $60 млн по привилегированным акциям, говорится в сообщении компании.

Из расчета на одну привилегированную акцию размер выплат составит $0,6. Дивиденды по обыкновенным акциям компания не выплачивает. Источником для выплат дивидендов стала нераспределенная прибыль за 2019 год, так как в 2020 году компания показала убыток в размере 14,56 млрд рублей.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, фиксируется по состоянию на 18 июля 2021 года.

"Русснефть" повысила размер дивидендов с $40 до $60 млн в 2019 году. Гуцериев также говорил о планах довести этот размер до $100 млн и начать выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Состав акционеров нефтяной компании выглядит следующим образом: более 30% в капитале "Русснефти" контролирует семья Гуцериевых через ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). "Веридж инвестментс лимитед" принадлежит 7,21% в УК.

Еще 8,48% принадлежат банку ВТБ, который выкупил их у банка "Траст" (принадлежит ЦБ), "Трасту", соответственно, принадлежит 19,23%. "Траст" получил эти акции "Русснефти" после санации Бинбанка, в котором у Гуцериева была доля. Швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding принадлежит 23,46%. Прочие акционеры владеют 16,92% акций компании.