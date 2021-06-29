Чечня за 15 лет работы первой солнечной электростанции получит более 100 млн руб. налогов

ГРОЗНЫЙ, 29 июня. /ТАСС/. Налоговые поступления в бюджет Чеченской Республики за 15 лет работы первой в регионе солнечной электростанции превысят 100 млн рублей, сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев во время церемонии запуска станции "Наурская".

29 июня группа компаний "Хевел" запустила первую в Чечне солнечную электростанцию мощностью 5 МВт. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 500 млн рублей. Прогнозируемый объем выработки электроэнергии составит 5,6 млн кВт/ч в год, "что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 3 тыс. тонн", уточнили в "Хевел".

"Также важно отметить, что реализация проекта позволила трудоустроить 18 человек, а налоговые поступления только в бюджет республики за 15 лет эксплуатации превысят сумму в 100 млн рублей", - сказал Хучиев.

Он добавил, что запуск солнечной электростанции "Наурская" "позволит в меньшей степени загружать существующие энергетические предприятия, а также, что немаловажно, позитивно скажется на экологической обстановке региона". "Электростанция будет также способствовать повышению надежности электроснабжения, не будет дефицита мощностей для новых потребителей, позволит более успешно развивать бизнес", - уточнил Хучиев.

Генеральный директор группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай отметил, что "Наурская солнечная электростанция, ее строительство и открытие — результат большой работы разных служб, инвестора и гостеприимной Чеченской Республики". "Мы ожидаем, что в республике будут построены и другие объекты экологически чистой энергии. Для нас как для инвестора приятно и почетно в рамках стратегии развития республики строить такие интересные объекты", - сказал Шахрай.

Проект реализовали в рамках соглашения о сотрудничестве между "Хевел" и правительством республики, подписанного в феврале 2019 года. Инвестором и генеральным подрядчиком проекта выступили структуры ГК "Хевел". Подключение нового объекта солнечной генерации к сетевой инфраструктуре обеспечили специалисты компании "Россети Северный Кавказ".

О компании

В структуру "Хевел" входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики. С 2014 года компания построила 1 ГВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, Чеченской Республике, в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Омской областях, а также в Республике Казахстан.

Текущий портфель проектов ГК "Хевел" в России насчитывает более 1,3 ГВт, в Республике Казахстан - 288 МВт