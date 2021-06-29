ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на грузовые шины из Китая

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продлила на пять лет пошлину на импорт в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) грузовых шин из Китая. Об этом сообщили журналистам в торговом блоке ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на пять лет срок действия антидемпинговой пошлины в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза грузовых шин, происходящих из КНР", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЕЭК, решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого 19 августа 2020 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей шин из ЕАЭС.

Антидемпинговая пошлина в размере от 14,79 до 35,35% от таможенной стоимости в отношении грузовых шин из КНР была установлена в соответствии с решением коллегии ЕЭК от 17 ноября 2015 года сроком на пять лет.

Пошлина на бульдозер

ЕЭК также приняла решение продлить антидемпинговые пошлины на ввоз в Евразийский экономический союз бульдозеров из Китая. "Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить на 5 лет срок действия антидемпинговой пошлины в отношении ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом мощностью до 250 л. с., происходящих из КНР", - отметили в ЕЭК.

Как говорится в сообщении торгового блока ЕЭК, решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 30 июля 2020 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей техники из ЕАЭС.

Антидемпинговая пошлина в размере от 9,65% до 44,65% от таможенной стоимости в отношении бульдозеров из КНР была установлена в соответствии с решением коллегии ЕЭК от 10 ноября 2015 года сроком на пять лет.