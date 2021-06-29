Новые технологии сейсморазведки принесут "Газпром нефти" до 370 млн рублей к 2025 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Экономический эффект от развития новых технологий в сейсморазведке может принести "Газпром нефти" более 370 млн рублей до 2025 года, сообщили ТАСС в компании.

"Развитие цифрового двойника и внедрение новых технологий в сейсморазведке может принести "Газпром нефти" более 370 млн рублей до 2025 года", - отметили в пресс-службе.

"Газпром нефть" активно развивает технологии и компетенции в области сейсморазведки. В сезоне полевых геофизических исследований 2020-2021 годах компания впервые использовала беспилотники для электро- и магниторазведки на удаленных участках Западной Сибири, а также начала масштабное применение цифрового двойника сейсморазведки для месторождений ХМАО, ЯНАО и Томской области занимающих площадь в 1,9 тыс. км.

В 2020-2021 годах компания значительно расширила масштаб применения беспилотных летательных аппаратов при изучении участков в Западной Сибири. С помощью беспилотников были выполнены электроразведка, многоуровневая магниторазведка, аэрофотосъемка и видеомониторинг в инфракрасном диапазоне. Дроны также использовались для автоматизации сбора информации с регистрирующего оборудования для сейсморазведки.

Компания также начала масштабное внедрение цифрового двойника сейсморазведки, который объединил данные более чем 80 геологоразведочных проектов. Онлайн-сервис позволит многократно сократить срок анализа информации и повысить качество принимаемых геологами решений.

"Современные технологии оптимизировали наши подходы к поиску углеводородов. Созданный "Газпром нефтью" цифровой двойник сейсморазведки, роботизация процессов и применение беспилотников уже позволили значительно повысить точность геологоразведочных прогнозов, сократить сроки и стоимость проектов. В ближайшей перспективе инновационная платформа продолжит развиваться благодаря внедрению инструментов расширенной аналитики, автоматического планирования технологических решений "Зеленой сейсмики 2.0", автоматизации закупочных процедур", - подчеркнул директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин.