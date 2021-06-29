Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,91-1,78%

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский рынок во вторник усилил снижение, находясь в одном векторе с активами других развивающихся площадок. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,91%, до 3790,85 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,78%, до 1640,08 пункта.

Скорректировалась и российская валюта на фоне коррекции ОФЗ и снижения аппетита инвесторов к рисковым активам, отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Доллар по отношению к рублю на 19:15 мск вырос на 0,71%, до 72,82 руб., евро - на 0,72%, до 86,71 руб. Ближайшим уровнем сопротивления для рубля по отношению доллару к США остается 73 руб., в пределах которого останется завтра российская валюта, считает эксперт.

"Не оказало поддержку российскому рынку и открытие американских торгов, где движение формируется хотя и в зеленой зоне, но крайне вялое. В фокусе внимания инвесторов сохраняется тревожная ситуация с ухудшением эпидемиологической обстановки. В таких условиях в первую очередь снижается интерес к активам развивающихся рынков. И вновь ставится вопрос об эффективности существующих вакцин против новых штаммов коронавируса, усиливая риски введения новых ограничений", - также пояснил Бахтин.

Рынок акций

В перечне аутсайдеров дня есть бумаги металлургов, а также сырьевых и добывающих компаний, рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. "Под давлением торгуются бумаги "Полюс золота" (-2,76%), которые упали к минимумам двух месяцев и явно могут слабеть дальше. Ближайшей целью продавцов выступает отметка 13 860 руб., откуда откроется дорога к 13 770 руб. Сам драгметалл выглядит слабо из-за активизации курса доллара и стремится к $1 750 за тройскую унцию", - рассказала эксперт.

В "зеленой" зоне не так много бумаг, и в основном это второй и третий эшелон. "Восстанавливаются в цене привилегированные акции "Мечела" (-0,75%), а также бумаги "Системы" (+0,99%). Здесь прервалось последовательное снижение, но повышение котировок носит все же характер коррекционного отскока в область 32 руб.", - считает Бодрова.

При этом обращает на себя внимание активизация покупок в российских "акциях роста". Динамику "лучше рынка" сегодня демонстрируют акции HeadHunter (+2,85%) и Yandex (+0,16%), что традиционно отражает на рынке усиление дефляционных ожиданий, также добавил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогноз на завтра

На фоне активизации спроса на "защитные" активы рынка, завтра преобладают шансы снижения котировок российского фондового сегмента, считает Александр Осин. Целевые диапазоны закрытия торгов среды "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3770-3815 пунктов, а также 72,35-73,05 руб. и 86,15-86,85 руб. соответственно. По прогнозам "БКС мир инвестиций", завтра индекс Мосбиржи закроется около отметки 3750-3800 пункта, курс рубля сохранится в диапазоне 72,5-73 руб. за доллар.