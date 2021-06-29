Правительство создаст систему поддержки новых инвестпроектов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство РФ создаст систему поддержки новых инвестиционных проектов и обеспечит их внедрение к 2024 году. Об этом сообщили журналистам в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Правительству поручено создать систему поддержки новых инвестиционных проектов и обеспечить ее внедрение к 2024 году во всех субъектах России, в первую очередь в регионах, где привлечение инвестиций находится на низком уровне", - говорится в сообщении аппарата первого вице-премьера по итогам совещания по структуре свода инвестиционных правил.

Как говорится в сообщении, в 2021 году свод инвестиционных правил должен быть представлен с описанием конкретных пошаговых алгоритмов для решения типовых задач инвестора. В их числе - подключение к инфраструктуре, получение льгот и финансовой поддержки, набор персонала.

По словам первого заместителя министра экономического развития Андрея Иванова, слова которого приводятся в сообщении, работа по своду инвестиционных правил будет вестись рабочими группами, сформированными под руководством профильных ведомств. "Цель документа - сформировать оптимальный алгоритм действий инвестора, планирующего реализацию инвестиционного проекта на территории России от зарождения идеи до ее воплощения", - отметил Иванов.

Позиция регионов

Как отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, слова которого приводит аппарат Белоусова, главная задача пилотных регионов - создать единый понятный алгоритм для инвесторов.

"Наша главная задача с коллегами из других пилотных регионов - создать единый понятный алгоритм для инвесторов. И свод инвестиционных правил - это как раз тот инструмент, который будет этому способствовать. Важно, что он объединит лучшие практики страны и будет актуален для каждого региона. А значит у инвесторов появится четкое понимание, где и как они могут реализовать свои проекты", - отметил Лимаренко.

"Создание свода инвестиционных правил - это, по сути, очень понятная, пошагово, детально расписанная дорожная карта для инвестора. К работе, которую инициировал Минэкономразвития России, активно подключаемся. Важно, чтобы на каждом этапе реализации своего проекта тот, кто вкладывает в регион деньги, совершенно четко понимал - кто и в какие сроки решает конкретные вопросы по воплощению его бизнес-плана в жизнь", - отметил врио главы Мордовии Артем Здунов, слова которого приводятся в сообщении.

В мероприятии также приняли участие представители Минэнерго, Минтранса, Минстроя, правительства Москвы, представители Новгородской, Сахалинской, Нижегородской, Челябинской, Воронежской, Московской, Тульской областей, Забайкальского края, Татарстана и Мордовии.