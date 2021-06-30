Титов предложил не лишать пособий матерей-одиночек, получивших гранты на создание бизнеса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо министру финансов Антону Силуанову с предложением не лишать пособий на ребенка матерей-одиночек, получивших гранты на создание бизнеса.

"Предлагаем внести изменение в п. 25 основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, утвержденных постановлением правительства РФ от 31.03.2020 № 384, указав, что единовременная финансовая помощь от государства, оказанная гражданину в целях организации собственного дела, не учитывается в расчете среднедушевого дохода семьи", - отмечается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Титов сказал, что к нему обращаются индивидуальные предприниматели, как правило, матери-одиночки, которые получили гранты на создание своего дела в рамках различных государственных программ поддержки занятости. "Региональные органы социальной защиты населения отказывают им в предоставлении пособий на ребенка, указывая, что с учетом гранта среднедушевой доход их семьи превышает установленную для выплаты пособий планку", - отметил бизнес-омбудсмен в своем письме.

Он указал, что их доход очень низкий: это швеи, парикмахеры, организаторы детских мероприятий.

Размер ежемесячного денежного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет варьируется от 50 до 100% от суммы регионального прожиточного минимума и зависит от уровня доходов родителей. На эти цели в бюджете страны дополнительно к 200 млрд рублей, которые были предусмотрены в текущем году для регионов, выделено более 55 млрд рублей.