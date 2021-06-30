Спрос на садовую мебель в Московском регионе на Wildberries в июне вырос почти в шесть раз

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Крупный российский онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал почти шестикратный рост спроса на садовую мебель в Московском регионе в июне. Об этом говорится в исследовании ретейлера, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Из-за ограниченных возможностей для отпуска и роста популярности дистанционной работы жители столичного региона все больше времени проводят на дачах и в загородных домах. С 1 по 28 июня 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи садовой мебели в Московском регионе увеличились на 482% в штуках", - отметили в компании.

Различных качелей для установки в саду в июне 2021 года приобрели в два раза больше. Спрос на дачные шезлонги увеличился в три раза, а на тенты - в шесть раз.

Хитом продаж в июне 2021 года стала надувная мебель: продажи надувных матрасов в июне в Московском регионе взлетели в 17,5 раз в натуральном выражении в годовом сопоставлении. "Еще одной популярной покупкой у московских дачников жарким летом 2021 года стали бассейны, их продажи по сравнению с прошлым годом выросли в штуках в семь раз. Чаще всего жители Московского региона выбирали большие бассейны для всей семьи с объемом около 3 тыс. - 4 тыс. литров стоимостью примерно в 10 тыс. - 11 тыс. рублей", - отметили аналитики.

Для обустройства рабочих мест на природе москвичи также приобретали усилители мобильного (в семь раз) и интернет (рост в два раза) сигналов.