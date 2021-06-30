В аэропорту Крыма начали работать станции зарядки электрокаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Станции зарядки электрокаров начали работать в аэропорту Симферополя, воспользоваться ими может любой владелец экологически чистого авто, сообщили журналистам в среду в пресс-службе авиаузла.

"Станции для быстрой и для обычной зарядки располагаются на парковке P1 аэровокзального комплекса. Каждая рассчитана на зарядку двух автомобилей одновременно. От быстрой станции зарядить автомобиль можно в течение часа, а от обычной - за шесть часов. Воспользоваться станциями подзарядки могут все владельцы электромобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что станции установила частная компания.

В аэропорту также работает сервис каршеринга или трансфера на электромобилях.

С 2015 года у аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть в России на внутренних воздушных линиях в летний период. Крымский аэропорт ежегодно обслуживал более 5 млн пассажиров. Из-за пандемии международный аэропорт Симферополь в 2020 году обслужил 4,63 млн человек, что на 500 тыс. человек меньше по сравнению с 2019 годом. В этом году ожидается не менее 6 млн пассажиров.