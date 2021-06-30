ВЭБ.РФ с партнерами профинансируют проект электрометаллургического комплекса в Выксе

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ с партнерами открыли финансирование строительства электрометаллургического комплекса в городе Выксе Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"ВЭБ.РФ, "Сбер" и банк "Открытие" предоставили первый транш, эквивалентный €33 млн, на создание металлургического комплекса "Эколант", из которых 20% - это средства ВЭБ.РФ, по 40% - средства банков-партнеров. Завод возводится в моногороде Выкса Нижегородской области. Проект включает строительство электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры с современной технологией производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов по методу прямого восстановления с применением железорудных окатышей и природного газа", - сказано в сообщении.

Проект позволит создать более 700 новых рабочих мест и еще 2 тыс. на период его строительства. Соглашение об участии в проекте ВЭБ.РФ и партнеры подписали в апреле 2021 года, а спустя всего два месяца уже открыли проектное финансирование, рассказал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Николай Цехомский.

"Первые кредитные средства синдиката будут направлены на оплату контракта на поставку высокотехнологичного оборудования. Инвестиции в проект - пример ответственного финансирования в портфеле ВЭБ.РФ, технология проекта позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, соответствует текущим и перспективным международным экологическим требованиям", - добавил он.