Новосибирские власти не ожидают снижения доходов бюджета из-за пандемии в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, которая в прошлом году недополучила 12,3 млрд рублей собственных доходов в том числе из-за пандемии, не ожидают повторного снижения доходов в 2021 году из-за коронавируса. Об этом в среду на заседании комитета заксобрания региона сообщил министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

"Это [принимаемые меры по недопущению распространения инфекции] даст возможность ведения экономических отношений, соответственно не должно повлиять на недобор доходов", - сказал министр.

По его словам, глобальной остановки экономических отношений не намечается, судя по принимаемым властями решениям. При этом планируется применение уже отработанных методик - использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, вакцинация. Меры позволят не закрывать бизнес, что положительно скажется на экономике региона.

Голубенко отметил, что доходы бюджета Новосибирской области на 2021 год "спрогнозированы с ростом, с определенными подушками безопасности". Это позволит не только сохранить оценочный прогноз по доходам, но и актуализировать "замороженные" при формировании документа статьи бюджета.

Как ранее сообщал министр, собственные налоговые и неналоговые доходы Новосибирской области по итогам 2020 года составили 126,7 млрд рублей, что меньше запланированного показателя на 12,3 млрд рублей. Общего роста доходов бюджета удалось достичь исключительно за счет федеральных трансфертов. Падение показателей министр объяснил снижением налоговой базы 2019 года, цен на углеводороды и курса национальной валюты, ограничением деловой и социальной активности из-за коронавирусной инфекции.

Доходы бюджета Новосибирской области в 2021 году были утверждены на уровне 187,99 млрд рублей, расходы - 197,17 млрд рублей, дефицит - 9,18 млрд рублей. Позднее в результате поправок доходная часть бюджета была увеличена на 4,2 млрд рублей и составила 200,4 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета с учетом поправок составил 211,7 млрд рублей.