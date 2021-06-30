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Пандемия COVID-19

Авиаперелеты из Краснодара в Салоники возобновляют с 3 июля

Рейсы будут выполняться один раз в неделю

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 запускает рейсы между Краснодаром и греческим городом Салоники с 3 июля, сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта Краснодара во вторник.

Аэропорт Краснодар приостановил международное авиасообщение в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса. В 2019 году данный маршрут обслуживал греческий перевозчик Ellinair.

"Международный аэропорт Краснодар сообщает о запуске регулярных рейсов авиакомпании S7 в греческие Салоники. В эту субботу, 3 июля 2021 года, из Международного аэропорта Краснодар стартуют рейсы авиакомпании S7 в Салоники (Греция)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что рейсы будут выполняться бортом Boeing 737-800 один раз в неделю: по субботам вылет из Краснодара, по воскресеньям - из Салоников.

Салоники - второй по величине город в Греции, находится на побережья Эгейского моря. Салоники носят статус культурной столицы Греции.

Теги
ГрецияРоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
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