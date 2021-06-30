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Набиуллина: сохранение мягкой денежно-кредитной политики в России не помогло бы росту

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сохранение мягкой денежно-кредитной политики в РФ в текущих условиях не помогало бы росту, а лишь стимулировало формирование пузырей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

"Сохранение мягкой денежно-кредитной политики в РФ не помогало бы росту, а стимулировало бы лишь формирование пузырей. Рост инфляции и глобальной, и обусловленной внутренними, достаточно устойчивыми факторами, требует от нас твердости в возвращении инфляции к цели", - сказала она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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