Набиуллина: сохранение мягкой денежно-кредитной политики в России не помогло бы росту

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сохранение мягкой денежно-кредитной политики в РФ в текущих условиях не помогало бы росту, а лишь стимулировало формирование пузырей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

"Сохранение мягкой денежно-кредитной политики в РФ не помогало бы росту, а стимулировало бы лишь формирование пузырей. Рост инфляции и глобальной, и обусловленной внутренними, достаточно устойчивыми факторами, требует от нас твердости в возвращении инфляции к цели", - сказала она.