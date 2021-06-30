{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Набиуллина: переход к "зеленой" экономике может снизить потенциал части экспорта РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глобальный переход к "зеленой" экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

"Глобальный переход к "зеленой" экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других. И здесь также важно не упустить момент в переориентации экономики. И соответственно переориентации финансового сектора", - отметила она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Набиуллина: рост ипотеки и потребкредитования в России по итогам года может превысить 20%
Глава Банка России также считает, что кредитование по плавающим ставкам без ограничений должно быть доступна только "квалифицированным" заемщикам
Читать полностью