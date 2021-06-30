Набиуллина: переход к "зеленой" экономике может снизить потенциал части экспорта РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глобальный переход к "зеленой" экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

"Глобальный переход к "зеленой" экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других. И здесь также важно не упустить момент в переориентации экономики. И соответственно переориентации финансового сектора", - отметила она.