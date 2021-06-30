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Набиуллина считает, что банки могут развивать экосистемы за счет акционеров

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Экосистемный бизнес банки могут развивать, но за счет акционеров, а не за счет вкладчиков и кредиторов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

"Необходимо отметить, что мы не хотим ограничивать развитие рынка, снижать конкурентоспособность российских экосистем и тормозить внедрение инноваций. Экосистемный бизнес банки могут развивать, но за счет акционеров, а не за счет вкладчиков и кредиторов", - отметила она.

Теги
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