Эксперты: расходы россиян на внутренний туризм выросли в 2,5 раза

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Расходы россиян на внутренний туризм в июне 2021 года выросли в 2,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и превысили 20 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании банка ВТБ.

"Расходы россиян на путешествия по внутренним направлениям в июне превысили 20 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в июне 2020 года, и более чем на 80% превышает значения января. В целом показатель достиг уровня 2019 года, а количество транзакций выросло в 1,5 раза к допандемийному уровню", - отмечают эксперты.

По данным эквайринга ВТБ, расходы россиян на туры и авиабилеты выросли по сравнению с июнем прошлого года в 1,6 раза, а по сравнению с январем нынешнего - в 1,5 раза и превысили 8,7 млрд рублей. Количество транзакций в этой категории увеличилось более чем в два раза. На проживание в российских гостиницах туристы за месяц потратили свыше 1,6 млрд рублей, что вчетверо больше, чем в 2020 году, и на 70% больше, чем в январе. Количество чеков выросло в 3,5 раза и в 1,5 раза соответственно. Также втрое к июню 2020 года и вдвое к январю этого года выросли траты россиян на аренду автомобилей, количество транзакций тоже кратно увеличилось.

В целом наибольший прирост туристических расходов по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Минводах (более чем в 7 раз), Санкт-Петербурге (6,5 раз), Краснодарском крае (в 6 раз), на Байкале (в Иркутской области - в 5 раз), в Калининградской области (4,2 раза). "Несмотря на то, что список доступных для россиян туристических направлений постепенно расширяется, многие соотечественники продолжают выбирать внутренний туризм. В традиционно популярный для отпусков первый летний месяц вырос спрос не только на южные курорты, но и на курорты Балтики, Байкала, путешествия по Алтаю, городской туризм в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде. Кроме того, аномальная жара в европейской части России повысила спрос на отдых в локальных загородных туристических объектах", - отметил заместитель руководителя департамента эквайринга ВТБ Сергей Кирпиченко, слова которого приводятся в сообщении.