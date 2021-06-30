Путин: изменение условий кредитования малого бизнеса может подорвать банковскую систему

Один из предпринимателей, обращаясь по видеосвязи к главе государства, рассказал, что условия ряда кредитных организаций "не позволяют получить эффективную финансовую поддержку и направить средства на развитие бизнеса". Он указал, что банки, куда он подавал заявки, выставляют процентные ставки от 18% годовых, предлагают небольшие сроки кредитования - до трех лет, а также требуют залоговое обеспечение.

"Я вас понимаю прекрасно, но для того, чтобы организовать вот такую работу беззалоговую - это такая тонкая вещь, - ответил Путин. - Ведь прийти за деньгами дело несложное, а как их отдавать?" "Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система у нас, слава Богу, устойчивая. Но принять решение, которое бы по сути раскачало эту финансовую платформу - вещь опасная", - подчеркнул президент.