В Новой Москве за девять лет создали 180 тыс. рабочих мест и более 100 соцобъектов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Около 300 км дорог, восемь станций метро, больше 100 социальных объектов и около 180 тыс. рабочих мест появилось в Новой Москве с момента присоединения этих территорий к столице в 2012 году, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"За несколько лет Новая Москва активно развивается. Построено восемь станций метро, еще в проектировании и строительстве около 13 станций", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра стройплощадки бизнес-центра "Прокшино" в Новой Москве.

Мэр добавил, что также в Новой Москве проложили 280 км дорог, что является "огромным объемом дорожного строительства". "Построено больше сотни объектов соцкультбыта: поликлиники, больницы, школы, детские сады и так далее", - отметил также Собянин. По его словам, в новых столичных округах также создано и реконструировано около 50 парков.

Отдельно Собянин коснулся темы создания рабочих мест в Новой Москве. Ее население с момента присоединения к столице увеличилось в два раза: здесь стало больше на 300 тыс. жителей. "Одновременно создано 180 тыс. рабочих мест. Они разные - с разным качеством <...>, но в целом это большая масса, которая позволяет людям выбрать рабочие места", - пояснил Собянин.

По его словам, новые жилые микрорайоны на присоединенных к столице территориях по качеству строительства "не только не уступают старым московским", но и "значительно лучше них". Стоимость жилья в Новой Москве постепенно сравнивается с ценами на квартиры возле Московской кольцевой автомобильной дороги.

Новая Москва

Новые территории общей площадью 148 тыс. га присоединили к столице 1 июля 2012 года. Ранее они входили в состав Московской области. За счет этих преобразований площадь Москвы выросла в 2,5 раза. На присоединенных территориях создали Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО). В 2012-2021 годах московское правительство реализовало программу развития новых территорий. В развитие ТиНАО привлечено 2,1 трлн рублей инвестиций.

Бизнес-квартал "Прокшино" будет состоять из пяти зданий общей площадью 177 тыс. кв.м. Здесь создадут 16 тыс. рабочих мест. В проект, как ожидается, вложат 17,3 млрд рублей.

Возведение бизнес-квартала началось в конце 2020 года. Завершить первую очередь строительства, в состав которого входит 13-этажный офисно-торговый центр, планируют в 2023 году.