Липецкие власти заявили, что будут сдерживать цены за счет товаров местного производства

ВОРОНЕЖ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области контролируют рост цен на продукты питания и для их снижения предлагают торговым сетям выставлять на прилавки более дешевую продукцию местных производителей, а не привозную из других областей. В регионе проводят ярмарки, на которых местные овощи, фрукты, мясо существенно дешевле, чем в магазине, сообщил ТАСС в среду руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков.

Жительница Липецкой области во время ежегодной прямой линии президента России Владимира Путина рассказала о том, что она находится в торговом центре Липецка, где бананы из Эквадора стоят дешевле, чем российские морковь и картофель. Она спросила, кто контролирует цены, если привозные продукты существенно дешевле, чем местные.

"Крупные торговые сети не всегда берут [продукты] поставщиков из региона, часто - из соседних субъектов, что автоматически увеличивает стоимость продукции. Администрация Липецкой области с управлением потребительского рынка активно с ними работает, чтобы на прилавки магазинов попадала продукция именно местных производителей, которая дешевле. К тому же регулярно проводятся ярмарки, где продукты дешевле, чем в торговых сетях", - сказал Шаршаков.

По его данным, с начала 2021 года в регионе провели 62 ярмарки, на которых было организовано 3 031 торговое место, приоритет на них отдан местным производителям продукции, как крупным, так и кооперативам, личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам. Он добавил, что цены в регионе, в том числе контролируются управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. "Мы понимаем, что сейчас прошел первый месяц лета, урожай сейчас только зреет. Закономерно, что к сентябрю цены начнут резко снижаться", - объяснил он.