"Ъ": ЦБ договорился с негосударственными пенсионными фондами о реформировании отрасли

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Банк России достиг договоренности с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) о реформировании отрасли путем трансформации системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей регулятора и собеседников в НПФ.

Так, по информации издания, зампред ЦБ Владимир Чистюхин в рамках Международного финансового конгресса заявил, что регулятор выступает за трансформацию "квазигосударственной системы" ОПС в негосударственное пенсионное обеспечение. "Граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность", - приводит газета слова Чистюхина.

Глава пенсионного дивизиона ГК "Регион" Галина Морозова сообщила изданию, что в апреле частные фонды направили в ЦБ документ, "представляющий структуру предполагаемого обновления". Морозова пояснила, что возможное изменение означает стандартизацию государством правил работы пенсионной системы. Новая трехкомпонентная система будет состоять, по словам Морозовой, из "стандартной пенсионной схемы, индивидуальных пенсионных планов, которые уже сейчас есть с разными сроками выплат и разными вариантами взносов, а также корпоративных пенсионных программ".

В свою очередь гендиректор "ВТБ Пенсионного фонда" Лариса Горчаковская сообщила газете, что в рамках предложенных изменений гражданам может быть предоставлен налоговый вычет в размере 6% от зарплаты или дохода с целью "стимулирования добровольных пенсионных взносов". Один из источников издания отмечает, что данное предложение также было поддержано ЦБ РФ.

Предложенная рядом НПФ концепция готовится для презентации главе Минфина Антону Силуанову, уточняет "Коммерсантъ".