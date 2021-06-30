Новак: эффективность энергии солнца и ветра сравняется с нефтью и газом в 2027-2035 годах

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Возобновляемые источники энергии пока неконкурентоспособны по сравнению с традиционными - газом и нефтью, однако в будущем эффективность энергии солнца и ветра сравняется с ними. Для энергии солнца это произойдет в 2027 году, а для ветра - в первой половине 30-х годов, то есть в 2030-2035 годах. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак на Международном финансовом конгрессе.

"К сожалению, пока возобновляемые источники энергии не конкурентоспособны по сравнению с традиционными, хотя паритет будет ближайшее десятилетие достигнут. Например, по солнцу мы его ожидаем в 2027 году, по ветру - это, скорее всего, будет уже за 2030 годом, но не так далеко, в первой половине [десятилетия]", - сказал он.

Новак отметил, что в прошлом году из объема ввода всех генерирующих мощностей по России 60% пришлось на солнце и ветер. По словам вице-премьера, это на 100% частные инвестиции, но государство оказывало поддержку и стимулировало привлечение инвестиций в этот сектор за счет механизма гарантированного возврата доходности.