Прокачку газа по "Турецкому потоку" возобновили

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Транспортировка газа по обеим ниткам морского трубопровода "Турецкий поток" возобновлена после проведения планового технического обслуживания газопровода, который проводится ежегодно. Об этом сообщается на сайте "Турецкого потока".

Ранее сообщалось, что техобслуживание трубы будет вестись с 22 по 29 июня с остановкой на это время транспортировки газа по обеим ниткам морского трубопровода.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Ранее сообщалось, что средняя загрузка "Турецкого потока" в первом квартале 2021 года составила 73%, но в течение года она должна увеличиться после подключения сухопутных продолжений на территории Европы.