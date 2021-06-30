Резидент "Технополиса Москва" оснастил медоборудованием 2,5 тыс. машин скорой помощи

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Резидент "Технополиса Москва" - компания "Медплант" - оснастила в 2020 году необходимым оборудованием свыше 2,5 тыс. машин скорой помощи по всей стране, это на 67% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Московские производители активно наращивают выпуск медицинских изделий и оборудования. Только за прошлый год объем отгруженных товаров собственного производства компаниями-производителями составил 16,9 млрд рублей, это на 28% больше, чем годом ранее. Так, резидент ОЭЗ столицы в 2020 году в рамках государственного контакта оснастил необходимым оборудованием 2,5 тысячи машин скорой помощи, которые работают по всей стране", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В оснащение машин входят пульсоксиметры, шприцевые дозаторы, вакуумный матрас, фиксаторы для различных частей тела, термоконтейнеры и легендарный оранжевый чемоданчик - укладка средств скорой медицинской помощи. Компания локализовала свое производство на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" в 2014 году, четыре года спустя она получила статус резидента. Предприятие осуществляет поставки продукции по всей России, а также экспортирует ее в страны СНГ и Южную Корею.

"В прошлом году благодаря статусу резидента компании удалось сэкономить порядка 70 млн рублей. Эти средства предприятие в том числе направило на дальнейшее развитие производства. Так, компания освоила новое для себя направление - выпуск тренажеров для контроля качества сердечно-легочной реанимации", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По словам, генерального директора ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадия Дегтева, в прошлом году резидент смог нарастить объем поставок не только для государственных, но и для частных заказчиков. В итоге выручка предприятия достигла более 1,1 млрд рублей, что почти на 70% больше, чем в предыдущем году.

Свыше 90% выручки компании обеспечили поставки оборудования для службы скорой медицинской помощи, остальные 10% - изделия для военной медицины, госпитальной, первичной медико-санитарной помощи и всех видов оказания первой помощи. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, с апреля по август 2020 года специалисты компании работали в две смены. Ситуация осложнялась нарушенными цепочками взаимодействия с поставщиками, дефицитом комплектующих и удаленной работой офисной части команды. Тем не менее, удалось выполнить заказы в срок.