Россельхознадзор разрешает поставки помидоров с 11 предприятий Азербайджана

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор с 1 июля 2021 года разрешает поставки в Россию помидоров с 11 предприятий Азербайджана. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 1 июля 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 11 азербайджанских предприятий. Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - отмечается в сообщении.

Таким образом, как уточнили в ведомстве, всего в настоящий момент осуществлять поставки томатов в Россию могут 152 азербайджанских предприятия.

Как сообщалось ранее, с 10 декабря 2020 года Россельхознадзо ввел временные ограничения на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджанской Республики в связи с принявшими систематический характер обнаружениями карантинных для Евразийского экономического союза объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck) - в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).