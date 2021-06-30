Площадь орошаемых земель на Кубани к 2024 году увеличат до 400 тыс. га

КРАСНОДАР, 30 июня. /ТАСС/. Площадь орошаемых земель на Кубани к 2024 году превысит 400 тыс. га, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

Вопрос увеличения площади орошаемых земель и развитии АПК поднимался во время ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

"На сегодняшний день общая площадь орошаемых земель в Краснодарском крае составляет порядка 386 тыс. га. До 2024 года планируют ввести около 18 тыс. га", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили власти, регион и далее планирует расширять площадь орошаемых земель благодаря оказываемой господдержке. "Создание новых мелиоративных систем, особенно в погодных условиях последних лет, позволяет получать стабильный урожай. Для Кубани как гаранта продовольственной безопасности страны это важное направление. Благодаря поддержке президента России и правительства мы и дальше планируем наращивать площади орошаемых земель", - приводит слова главы региона Вениамина Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

О сельском хозяйстве в регионе

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, на Кубани сохранили поддержку агропромышленного комплекса на уровне прошлого года. В 2021 году на эти цели направят более 8 млрд рублей. Средства выделили, в том числе на возмещение части затрат производителям муки при условии сохранения цен на хлебобулочные изделия. Также аграрии впервые получат субсидии на возмещение части затрат на производство зерновых и зернобобовых культур, включая рис.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом РФ. На Кубани производится около половины всех фруктов и ягод страны, регион поставляет разные виды культур в другие субъекты РФ. Основной вид экспортируемой продукции - пшеница. В 2020 году в крае собрали 12,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Урожай пшеницы составил 8 млн тонн, 90% - продовольственное зерно. Урожай овощей и риса сохранился на уровне прошлого года - собрано 800 тыс. тонн овощей и 900 тыс. тонн риса.