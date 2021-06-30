Единороссы проконтролируют газификацию домовладений в России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" возьмет на контроль реализацию закона о бесплатном подведении газа до границ земельных участков россиян, а также обратит внимание на вопросы ценообразования при проведении газа по участкам. Об этом сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов в эфире телеканала " Россия-24 " по итогам ежегодной прямой линии президента PФ Владимира Путина в среду.

"Если мы говорим о том, что кому-то требуется дополнительно провести газ по участку, то цена должна быть адекватной и посильной, а не так, как это происходит сейчас, когда вы построили дом, взяв ипотечный кредит, а потом еще берете потребительский кредит для того, чтобы подвести газ. Вот реализацию этого закона наша партия, "Единая Россия", будет держать на контроле", - отметил Неверов.

Он напомнил, что ранее Госдума приняла "важнейший закон, который обеспечит бесплатное подведение газа до участка". "И правительству предстоит обеспечить и оперативно подготовить нормативные акты для реализации законодательных норм в соответствии с принятым законом", - подчеркнул Неверов.

Путин в ходе ежегодной прямой линии в среду заявил, что газификация последней мили, то есть доведение внутрипоселкового газопровода до границ участка, будет обеспечена в России. По его словам, подведение трубы к участку будет бесплатным. "А что касается внутри участка, этим мы займемся отдельно", - отметил президент, отвечая на вопрос пенсионерки Светланы Култыгиной из Свердловской области, которая пожаловалась президенту на отсутствие газового подключения, хотя расположенные рядом дома местных чиновников к газу подключены.