Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,84-1,35%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций после двух дней снижения перешел в среду к импульсному росту. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 1,35%, до 3841,85 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,84%, до 1653,78 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:00 мск вырос на 0,43%, до 73,19 руб., евро - на 0,13%, до 86,75 руб. "В копилку факторов не в пользу рубля добавилось возможное повышение таргета по инфляции, о котором сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Более высокий инфляционный таргет может негативно повлиять на курс национальной валюты", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Снова вернулись в "зеленую" зону расписки TCS (+2,93%). "Бумаги все-таки обновили максимум и установили новый пик на уровне 6 446 руб. Сейчас будет важно закрепиться над 6 440 руб., откуда откроется дорога к 6 500 руб.", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Под давлением оказались сегодня бумаги "ПИКа" (-1,74%), "Россетей" (-0,82%) и ТМК (-1,08%). При этом "медвежий" ажиотаж в акциях компаний металлургического сектора иссяк, правда, продавцы успели здорово "утопить" почти весь объем бумаг, добавила Бодрова.

Прогноз на 1 июля

По оценкам "Фридом финанс", завтра преобладают шансы роста котировок российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия торгов четверга для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3815-3860 пунктов, 72,55-73,50 руб. и 86,35-87,00 руб. за доллар США и евро соответственно.

Согласно ожиданиям "БКС мир инвестиций", завтра индекс Мосбиржи может подобраться к уровню 3900 пунктов, курс рубля может находиться в районе 73 руб. за доллар.