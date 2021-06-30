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Россия получила право поставок кормов для креветок в Таиланд

Как пояснили в Россельхознадзоре, экспортер обязан подать заявку на получение разрешения на ввоз продукции в королевство с приложением ряда необходимых документов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские предприятия получили право поставок кормов для креветок, цист артемии, в Таиланд. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор и департамент рыбного хозяйства Королевства Таиланд согласовали ветеринарный сертификат для экспорта цист артемии из России в Таиланд", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, в соответствии с требованиями законодательства Таиланда экспортер обязан подать заявку на получение разрешения на ввоз продукции в королевство с приложением ряда необходимых документов. Кроме того, предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Таиланд, должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт в информационной системе "Цербер".

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ТаиландРоссия
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