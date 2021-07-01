Россия и ОПЕК+ обсудят аргументы за и против усиления дефицита на рынке нефти

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК+ в четверг, 1 июля, проведут сразу три раунда переговоров, чтобы определить, сколько нефти добывать начиная с августа.

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что нефтеэкспортерам придется продолжить медленное восстановление добычи, так как на фоне растущего дефицита рынок близок к перегреву. Между тем интрига сохраняется - до последнего дня внутри альянса не было представления о том, каким может быть общее решение.

Новый план

В июле 2021 года страны Венского соглашения, на которые приходится почти половина мировой добычи нефти, фактически завершают реализацию имеющегося у них плана по ограничению добычи. Начинался он с сокращения 9,7 млн б/с в мае прошлого года, что стало беспрецедентной мерой в истории рынка нефти. Ограничения постепенно смягчались, и в следующем месяце они уже должны достичь 5,7 млн б/с. Именно такого уровня сокращения добычи планировалось достичь еще этой весной, но из-за новых всплесков пандемии наращивать добычу пришлось гораздо медленнее.

И хотя само соглашение о совместном регулировании добычи подписано до апреля 2022 года, какими будут производственные уровни начиная с августа, пока не знает никто. "Наиболее вероятный исход" такой, что смягчение ограничений продолжится, говорил источник ТАСС в ОПЕК. При этом он предупреждал, что и сроки, и объемы по-прежнему обсуждаются.

За увеличение добычи выступают многие участники рынка. Так, перед предыдущими переговорами, в мае, саудовскому министру энергетики принцу Абдель Азизу бен Сальману позвонила его американская коллега Дженнифер Грэнхолм, напомнив ему о том, что цены на энергоресурсы должны оставаться доступными. Об этом же ОПЕК на прошлой неделе просил и индийский министр Дхармендра Прадхан. Его страна является третьим по величине в мире потребителем нефти и крупнейшим ее покупателем у стран Ближнего Востока.

Жесткая политика ограничений на протяжении года уже принесла свои плоды странам-экспортерам. Цены на сырье за это время выросли почти в четыре раза и в ожидании итогов июльских переговоров достигли трехлетнего максимума - отметки в $76 за баррель. Если дефицит на рынке нефти сохранится, то уже в 2022 году мир снова может увидеть котировки по $100 за баррель, писали аналитики Bank of America Merrill Lynch в своем недавнем отчете.

Перегреву рынка способствует растущий дефицит предложения на фоне удерживаемых ограничений по добыче и постепенного таяния запасов. Как следовало из конфиденциального отчета ОПЕК, с которым в понедельник ознакомился ТАСС, дефицит предложения к концу года может увеличиться почти в 8 раз по сравнению с уровнем на начало года, до 2,3 млн б/с, если страны ОПЕК+ сохранят добычу на уровне июля.

Решение не за горами

Практика пятилетнего сотрудничества стран ОПЕК+ (Венское соглашение впервые было подписано осенью 2016 года) показывает, что самое очевидное решение далеко не всегда является самым вероятным. Чем более непредсказуема ситуация на рынке, как, например, в этом году, тем более неожиданными выглядят решения стран нефтеэкспортеров. В частности, наблюдатели ожидали активного темпа восстановления добычи еще этой весной, но по инициативе крупнейшего производителя нефти в ОПЕК, Саудовской Аравии, с февраля по май сокращение добычи, напротив, было даже усилено.

Пока сообщалось лишь о том, что Россия и Казахстан выступают за увеличение добычи нефти с августа. Но, насколько известно ТАСС, именно из-за отсутствия подробных предварительных договоренностей между Россией и Саудовской Аравией, ключевыми игроками в ОПЕК+, министерские переговоры начнутся на день позже запланированного.

Изначально заседание мониторингового комитета было запланировано на 30 июня. Но из-за того, что вице-премьеру РФ Александру Новаку и бен Сальману потребовалось больше времени для консультаций, начало переговоров сдвинули на 1 июля.

По новому графику в четверг пройдет три встречи. В 14:00 мск состоится министерская встреча ОПЕК, а уже после нее, в 16:30 мск, - заседание мониторингового комитета. Наконец, финальная министерская встреча стран ОПЕК+ назначена на 18:00 мск.