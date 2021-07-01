ГОСТ с новыми требованиями к сертификации ввозимых в РФ автомашин вступает в силу с 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Межгосударственный стандарт (ГОСТ) технического регламента Таможенного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который вводит новые требования сертификации ввозимых в Россию автомобилей, в том числе с правым расположением руля, вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Год назад вступил в силу запрет на ввоз в Россию праворульных транспортных средств категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, микроавтобусы, строительная спецтехника и другие. Также усложнилась процедура растаможки легковых праворульных автомобилей - пошлины стали зависеть от возраста и экологического класса праворульного автомобиля. Также владельцу такого авто стало необходимо получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности.

Однако межгосударственный стандарт, устанавливающий требования и методы проверки ввозимых автомашин, вступает в силу только 1 июля 2021 года. Он устанавливает методы проверки в отношении тормозной системы, установки устройств освещения и световой сигнализации, обеспечения возможности идентификации транспортного средсства и ряд других. ГОСТ был принят Евразийской экономической комиссией в 2015 году.

Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что новые требования к ввозимым машинам не окажут существенного влияния на российский авторынок. По словам аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, новые ограничения по ввозу праворульных автомобилей существенно не повлияют на авторынок РФ из-за их малой доли в автопарке страны. Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов уточнял, что праворульные авто в основном сосредоточены на Дальнем Востоке и Западной Сибири, в европейской части страны таких машин немного.