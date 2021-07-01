С 1 июля в России запрещается продавать сигареты дешевле 108 рублей за пачку

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Единая минимальная цена на сигареты в размере 108 рублей за пачку распространяется на всю продаваемую в РФ продукцию. Соответствующий закон, направленный на ужесточение ценовой политики в отношении продажи табачных изделий, подписал в конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин.

Впервые минимальная цена на сигареты была введена в России с 1 апреля 2021 года. Этот показатель рассчитывает Минсельхоз на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Таким образом, в 2021 году этот показатель составляет 108 рублей за пачку из 20 сигарет.

Однако до 1 июля это правило не распространялось на продукцию, введенную в оборот до 1 апреля 2021 года. Ее можно было продавать по цене ниже установленного показателя.