Ставка страховых отчислений банков в фонд страхования вкладов повысилась до 0,12%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Ставка страховых отчислений банков в фонд обязательного страхования вкладов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) повысилась до 0,12% с III квартала 2021 года.

Ранее совет директоров агентства принял решение снизить страховые ставки с I квартала 2020 года в целях повышения возможностей банковской системы по реструктуризации кредитов граждан и поддержке кредитования экономики по время пандемии. Величина базовой ставки была снижена с 0,15% до 0,1% расчетной базы, дополнительной - с 50% до 25% базовой ставки, повышенной дополнительной - с 500% до 300% базовой ставки.

В результате снижения страховой ставки за прошлый год экономия банков на взносах в фонд составила 78,4 млрд рублей. АСВ ожидает, что действующие ставки страховых взносов позволят сохранить банкам за первые два квартала 2021 года еще 40,5 млрд рублей. Таким образом, за весь период действия пониженных ставок общий объем экономии банков на уплате страховых взносов составит около 119 млрд рублей, оценили в госкорпорации.