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Коэффициенты риска по потребкредитам вернулись к допандемийным значениям с 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские банки к 1 июля в полном объеме сформировали резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным гражданам, малому и среднему бизнесу и реструктурированным в связи с пандемией. Ранее ЦБ вводил более низкие надбавки по формированию резервов для поддержания кредитования во время пандемии коронавируса.

В ЦБ отметили, что отношение платежей по кредитам к доходам граждан за 2020 год уже увеличилось с 10,7 до 11,7%. "В связи с этим Банк России принял решение о повышении с 1 июля 2021 года надбавок по необеспеченным потребительским кредитам до значений, которые действовали до начала пандемии", - отмечали в регуляторе.

Повышение надбавок по необеспеченным потребительским кредитам означает, что банкам будет менее выгодно кредитовать граждан с высокой долговой нагрузкой, и банки будут или чаще отказывать им в кредите или предлагать более высокие ставки.

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