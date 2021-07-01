Тарифы на услуги ЖКХ в России проиндексируют с 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Средний размер индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля не превысит 3,3%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

"Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысит 3,3%. Таким образом, в тарифообразовании продолжится реализация принципа "инфляция минус", позволяющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов", - отметили в ФАС.

Пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий и обеспечения доступности и качества коммунальных услуг для потребителей, добавили в ФАС. "Ежегодное повышение тарифов на ЖКХ в нашей стране, на самом деле, всего лишь покрывает инфляционные издержки и напрямую не взаимосвязано с улучшением качества коммунальных услуг. По сути, львиная доля тарифной дельты уходит не на заработную плату работников отрасли и замену сетей, а на закупку топлива у энергетиков и латание дыр по энергопотерям", - заявил эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Рост платежей (в том числе за электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) регулируют органы власти. Ежегодно правительство РФ выпускает распоряжение, в котором устанавливаются индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по регионам. "Индексы на сегодняшний день являются единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги и имеют важнейшее социально-экономическое значение для страны и всех потребителей", - объяснили в ФАС.

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля, чтобы сдерживать инфляцию. В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%. С 2020 года индексация тарифов ЖКХ происходит один раз в год с 1 июля. В прошлом году рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,1%.

Индексация в регионах

В соответствии с распоряжением правительства от 20 октября 2020 года, с 1 июля наиболее высокий средний индекс роста тарифов установлен для Чеченской Республики (6,5%), Новгородской области (6,4%), Республики Крым и Севастополя (по 6,2%), Республики Саха (Якутия) (6%), Кабардино-Балкарской Республики (5,4%), Омской и Томской областей (по 5,3%), а наименьший - для Мурманской области (3,2%). В Москве средний размер индекса установлен на уровне 4,6%, в Московской области - 3,6%, Санкт-Петербурге - 3,5% и Ленинградской области - 3,4%.

Склянчук добавил, что установленные предельные индексы могут не отражать реальной картины увеличения совокупного роста платежей граждан, так как регионы могут отклоняться от этих значений для реализации инвестиционных программ. Кроме того, стоимость жилищных услуг устанавливается на муниципальном уровне и может быть увеличена по договору управления конкретного многоквартирного дома. "Таким образом, действующее тарифное регулирование, в целом, не в полной мере решает задач по модернизации отрасли ЖКХ, по снижению нагрузки на малоимущие категории граждан, по повышению энергоэффективности", - отметил эксперт.

По его мнению, одной из мер государственной поддержки в этой отрасли могло бы стать введение эталонных долгосрочных тарифов на постоянные расходы, а по инвестиционным надбавкам - гибкой системы расчета тарифов. Кроме того, на отдельные виды коммунальных ресурсов, например, на водоснабжение, необходимо ввести не процентный рост (для единицы кубометра воды 3,3% составляет всего 70-90 копеек), а рублевый эквивалент, который привязан к реальным показателям улучшения качества коммунального ресурса, предложил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда".