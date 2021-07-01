Экспортная пошлина на подсолнечник повышается с 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Экспортная пошлина на подсолнечник в России с 1 июля 2021 года повышается до 50%, но не менее чем $320 за 1 тонну, одновременно пошлина на экспорт соевых бобов снижается. Соответствующее решение было принято правительством России в апреле 2021 года.

Согласно документу, новые ставки будут действовать до 31 августа 2022 года. Ранее с 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс в России была повышена с 6,5 до 30%, но не менее €165 за тонну.

Кроме того, в России с 1 июля 2021 года вводятся новые пошлины на вывоз соевых бобов. Размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее чем $100 за тонну. С 1 февраля по 30 июня 2021 года ставка экспортной пошлины на эту продукцию была равна 30%. Как отмечали ранее в правительстве РФ, снижение на 10%, с одной стороны, позволит сельхозпроизводителям отправлять часть продукции на экспорт, с другой стороны - сохранит препятствия для роста цен на этот продукт.

Решение будет действовать до 31 августа 2022 года включительно. Оно поможет поддержать баланс на внутреннем рынке масличных культур и продуктов их переработки, считают в кабмине РФ.