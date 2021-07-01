"Известия": банки должны будут перейти на отечественное ПО через два-три года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ подготовило проект указа, согласно которому все объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая банки, должны будут перейти на российское программное обеспечение (ПО). Переход должен состояться через два-три года, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Объекты КИИ - компании областей здравоохранения, транспорта, связи, науки, энергетики, финансовой сферы, атомной энергетики, оборонной промышленности - должны перейти на отечественное ПО за два-три года. Функционирование на зарубежных технологиях допускается, если нет российских аналогов, однако обновлять, поддерживать и обслуживать системы будут отечественные компании, рассказали газете в пресс-службе Минцифры.

"Переход на отечественные решения обеспечит безопасность банковских операций, исключит вероятность блокировки счетов и возможность перехвата конфиденциальной информации злоумышленниками, которые действуют из-за границы", - отметили изданию в пресс-службе ведомства. Затраты на переход будут существенные, но рисков в случае кибератак гораздо больше, добавили там.

Издание уточняет, что с 2021 по 2024 год на стимулирование замены иностранных технологий российскими из бюджета было выделено более 45 млрд рублей. Объем будущих займов составят порядка 70 млрд рублей, считают в пресс-службе министерства.

В Ассоциации банков России оценили затраты финансовых организаций при переходе на отечественное ПО в диапазоне от 700 млрд до 1 трлн рублей. В ЦБ на запрос газеты не ответили.