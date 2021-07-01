"Опора России" предложила ввести льготную ипотеку для производственных корпусов в ДФО

ХАБАРОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Льготное кредитование для строительства производственных корпусов необходимо бизнесу на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин после пленарного заседания инвестиционного форума "Энергия Дальнего Востока".

"Мы обязательно будем добиваться преференций малому бизнесу Дальнего Востока. Например, мы сейчас говорим о том, что нужна ипотека под 3% под производственные корпуса, особенно, конечно, на Дальнем Востоке - чтобы купить землю или корпус под производство. Но это нереально сделать под ставку 10%. Если будет 3%, то почему нет. <…> Но это нужно с банками провести большую работу, чтобы они не боялись этого инструмента, и министерство экономики РФ нас поддерживает", - сказал Калинин.

По его словам, необходимо также консолидировать усилия на международных глобальных проектах, таких как развитие острова Большой Уссурийский, где с открытием пункта пропуска на границе с Китаем, будет дан импульс развитию торговли и туризма, на снижении затрат на тарифы на тепло, воду. "Для этого нужна стратегия инвестирования не только частного, но и государственного, новый подход к бюджету края. Мы закладываем основу будущего динамичного развития края на таких мероприятиях, где появляется доверие и взаимодействие между бизнесом и властью", - сказал Калинин.

Инвестиционный форум "Энергия Дальнего Востока. Хабаровский край" проходит в Хабаровске 1-2 июля. Его участниками в онлайн и офлайн стали более 600 человек. На тематических дискуссионных площадках обсуждаются вопросы привлечения инвестиций в лесной промышленности, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, туризме, строительной индустрии и других сферах.