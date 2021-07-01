{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне снизился до 49,2 пункта

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне 2021 года опустился до отметки в 49,2 пункта против 51,9 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Июньские данные PMI свидетельствуют о новом ухудшении деловой конъюнктуры в производственном секторе России, и это стало первым сокращением в 2021 году. Спад был незначительным, но был вызван слабым клиентским спросом и первым сокращением занятости в этом году", - отмечается в обзоре.

Теги
Россия
Рост ВВП России в мае ускорился до 10,9% в годовом выражении
При этом разрыв с допандемийным уровнем IV квартал 2019 года в мае сократился до -0,3% с исключением сезонности, сообщает Минэкономразвития
Читать полностью