Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне снизился до 49,2 пункта

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне 2021 года опустился до отметки в 49,2 пункта против 51,9 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Июньские данные PMI свидетельствуют о новом ухудшении деловой конъюнктуры в производственном секторе России, и это стало первым сокращением в 2021 году. Спад был незначительным, но был вызван слабым клиентским спросом и первым сокращением занятости в этом году", - отмечается в обзоре.