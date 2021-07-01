В АТОР считают, что условия въезда в Иорданию и цены делают страну непопулярной у россиян

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жесткие условия въезда и высокие цены пока не позволяют Иордании стать популярным направлением у российских туристов, несмотря на возобновление регулярного авиасообщения, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С 28 июня было возобновлено авиасообщение с рядом стран, в том числе с Иорданией. Российские туристы могут летать прямыми регулярными рейсами из Москвы в Амман и Акабу.

"Сейчас, когда наблюдается дефицит доступных пляжных направлений, у Иордании появился шанс нарастить поток. Но этого не произойдет, по крайней мере, не в летние месяцы. Вероятно, осенью, когда там начнется высокий сезон. Против направления играют далеко не демократичные условия въезда. <...> Второй фактор, дискредитирующий направление перед конкурентами - цены", - отметили в АТОР.

Согласно правилам въезда, туристам необходимо несколько раз сдать ПЦР-тесты (один сдается по прилете в Иорданию, его стоимость €30), а также оформить платную визу. С 15 июня страна ввела послабления для привитых "Спутником V" туристов - им не нужен тест после прилета.

За 10-дневный отдых в начале июля на Мертвом море, отмечает ассоциация, нужно заплатить как минимум 173,5 тыс. руб. на двоих, отель 4*, питание - завтраки. "Для сравнения: 10-дневный тур на Кубу с вылетом в начале июля можно купить за 121 тыс. руб. на двоих (питание "все включено"). На Мальдивы - 145,7 тыс. руб. на двоих (питание - завтраки). По уровню сервиса и стоимости туры в Иорданию не могут конкурировать с путевками в Турцию", - указали в АТОР.

Так, Pegas Touristik, у которой есть собственная полетная программа на Nordwind на Красное море в Акабу, приняла решение снять ее из-за низкого спроса. "С 11 июля до осени рейсы сняты. Причина - снижение спроса в связи с открытием Турции. По зимнему сезону пока информации нет", - сообщили в компании.

"Сдерживает от продаж направления также неопределенность. Например, с Турцией уверенность есть, а вот с Иорданией нет. Сложившаяся ситуация с ужесточением ограничений для россиян, как это произошло во Франции, не дает уверенности в том, что, начав продавать туры в Иорданию, не придется потом столкнуться с не нужной никому проблемой переносов", - заключил генеральный директор компании "АРТ-тур" Дмитрий Арутюнов, слова которого приводит АТОР.