Исследование: спрос на специалистов по вакцинации с марта по июнь вырос почти в 2,5 раза

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Аналитики установили, что спрос на специалистов по вакцинации населения в России с марта по июнь вырос почти на 2,5 раза, больше всего в таких работниках нуждалась Новосибирская и Челябинская области, свидетельствуют результаты исследования платформы по поиску работы Headhunter.

"В апреле - марте 2021 года в России было открыто около 300 вакансий, где в обязанностях была прописана "вакцинация населения". В мае - июне количество таких предложений о работе превысило 700 штук, спрос на специалистов по вакцинации населения вырос почти в 2,5 раза. Средняя предлагаемая зарплата тоже подросла - с 35 000 до 40 000 рублей", - говорится в исследовании.

Лидером по числу вакансий специалистов по вакцинации стала Новосибирская область (10%), на втором месте - Челябинская область (7%), на третьем - Свердловская область (6%), на четвертом месте - Московская область (5%). Столица заняла лишь пятое место (4%). "Помимо работодателей из сферы медицины и фармацевтики, специалистов по вакцинации населения ищут государственные организации, производители и продавцы продуктов питания, сельхозпредприятия, гостиницы, рестораны, общепит, а также строительные компании", - отмечается в тексте. При этом на одну вакансию специалиста по вакцинации приходится всего 1,2 резюме. В целом на одну медицинскую вакансию в России приходится 1,4 резюме.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано четыре вакцины - "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак" и "Спутник Лайт".