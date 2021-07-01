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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,04%

Индекс РТС увеличился на 0,18% - до 1656,7 пункта

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,04% и составил 3843,28 пункта, индекс РТС поднимался на 0,18% - до 1656,7 пункта.

К 10:05 мск индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3855,2 пункта (+0,35%), а индекс РТС - на уровне 1665,47 пункта (+0,71%).

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,46% - до 74,96 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,57% и торгуется на уровне 73,89 доллара за баррель.

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