В Ленинградской области субсидию на газификацию частных домов увеличат до 180 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приняли решение увеличить субсидию жителям на газификацию домовладений из бюджета за счет высвободившихся средств. Сумму субсидии планируют увеличить почти до 200 тыс. рублей, сообщили в четверг в пресс-службе областного правительства со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.

"Деньги, которые были заложены в бюджете Ленинградской области на финансирование последней мили, учитывая, что президент еще раз подтвердил, что последнюю милю будет финансировать "Газпром", мы не направим обратно в бюджет: мы приняли решение оставить их в программе и за счет них увеличить субсидию постоянно проживающим в Ленинградской области жителям на компенсацию газификации частных домовладений. Таким образом, жители Ленинградской области могут рассчитывать на увеличение компенсации со 140 тыс. рублей до почти 200 тыс. рублей", - сказал Дрозденко в видеозаписи, которую распространила пресс-служба.

Во время ежегодной прямой линии президент России Владимир Путин подтвердил, что газификация последней мили, то есть доведение внутрипоселкового газопровода до границ участка, будет бесплатной для жителей, а вопрос о работах внутри участка будет рассматриваться отдельно.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, все жители Ленинградской области, прожившие в регионе больше года, смогут получить компенсацию на прокладку сети, покупку газового котла и плиты.

"Раньше эта сумма составляла 145 тыс. рублей - теперь она вырастет до 180 тыс. рублей. Для льготников сумма была 165 тыс. рублей — она увеличится до 200 тыс. рублей. Инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тыс. рублей. Средства можно направить на газопровод на своем земельном участке, приобретение газового котла, плиты и иного оборудования", - отметили в пресс-службе.