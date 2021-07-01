МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Сбер" закрыл сделку по покупке платформы сервисов для развития онлайн-торговли, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Сбер" закрыл сделку по покупке платформы inSales, предоставляющей сервисы для развития онлайн-торговли. В рамках сделки "Сбер" получил в InSales долю в размере 80%, 20% остается у трех ее основателей и топ-менеджеров", - говорится в пресс-релизе.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что Сбер планирует развивать платформу и интегрировать ее как с финансовыми продуктами, так и с другими сервисами экосистемы для юридических лиц.

"Закрыв сделку по покупке InSales, мы объединим наши усилия и сможем предоставить клиентам качественно новую линейку продуктов, соответствующую современным потребностям бизнеса в цифровой трансформации", - отмечает он.

InSales разрабатывает программное обеспечение для предпринимателей, работающих в электронной коммерции в России, Украине и Казахстане, фокусируясь на работе с клиентами среднего и малого бизнеса.

Сотрудничество с InSales помогает предпринимателям запустить онлайн-бизнес и управлять им: создать интернет-магазин, вывести свой товар на маркетплейсы, организовать продажи в социальных сетях, товарных агрегаторах, мессенджерах, геосервисах и других электронных витринах.

Такая модель бизнеса (D2C, direct-to-consumer), предполагающая прямое сотрудничество производителя с покупателем, набирает популярность на развитых мировых рынках онлайн-торговли, отмечается в пресс-релизе. Например, объем продаж через платформу Shopify , одного из лидеров в электронной коммерции, составил почти $120 млрд по итогам 2020 года, увеличившись в 2 раза по сравнению в 2019 годом.