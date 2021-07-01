Путин утвердил ужесточение уголовного наказания за неправомерные действия при банкротстве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает в том числе лишение свободы на срок до семи лет за преднамеренное банкротство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в статью 196 Уголовного кодекса РФ ("Преднамеренное банкротство"). Речь идет о действиях, лишающих юридическое лицо или гражданина возможности выполнять требования кредиторов, если они были совершены с использованием служебного положения или контролирующим лицом, его руководителем, группой лиц или по предварительному сговору. Это будет наказываться штрафом от 3 млн рублей до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

Помимо этого, устанавливается повышенная уголовная ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении, его передаче третьим лицам или уничтожении, а также за фальсификацию или уничтожение бухгалтерских и иных учетных документов, если эти действия совершены с использованием служебного положения. Штраф за это составит от 500 тыс. рублей до 2 млн рублей, срок лишения свободы - до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Вводится аналогичная повышенная ответственность для контролирующего должника лица либо для руководителя этого контролирующего лица за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации. Поправки внесены в статью 195 УК РФ.

Одновременно с этим закон освобождает от ответственности по статьям 195 и 196 УК РФ обвиняемых, если они активно способствовали раскрытию преступления, добровольно сообщили о лицах, извлекавших выгоду из незаконного поведения должника, раскрыли информацию об имуществе таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, если в их действиях не содержится иного состава преступления.