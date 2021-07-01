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Средняя цена нефти Urals в июне выросла до $71,4 за баррель

Этот показатель в 1,7 раза выше, чем в июне 2020 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Средняя цена нефти Urals в июне 2021 года выросла в 1,7 раза в годовом выражении - до $71,4 за баррель, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в июне 2021 года сложилась в размере $71,4 за баррель, что в 1,7 раза выше, чем в июне 2020 года ($41,93 за баррель)", - отмечает Минфин.

Согласно материалам министерства, средняя цена на нефть марки Urals в январе - июне 2021 года сложилась в размере $63,35 за баррель, в январе - июне 2020 года она составляла $39,68 за баррель.

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