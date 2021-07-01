Путин подписал закон об уголовном наказании за уклонение от уплаты антидемпинговых пошлин

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовное наказание за уклонение от уплаты специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в статью 194 Уголовного кодекса РФ, касающуюся уклонения от уплаты таможенных платежей. Ответственность по этой статье теперь будет распространена и на аналогичные преступления в сфере специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин.

За уклонение от их уплаты в крупном размере предусмотрен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Если речь будет идти об особо крупном размере, то штраф составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, срок лишения свободы - до пяти лет. Совершение преступления организованной группой повлечет лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Уклонение от уплаты пошлин признается совершенным в крупном размере, если общая сумма превысила 2 млн рублей, в особо крупном - 6 млн.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, он направлен на дальнейшую реализацию договора о Евразийском экономическом союзе, согласно которому в отношении товаров, ввозимых на единую таможенную территорию союза, могут быть введены специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины. При этом в российском законодательстве отсутствовали положения, которые предусматривали бы ответственность за уклонение от уплаты таких пошлин.