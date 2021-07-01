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Пандемия COVID-19

Мишустин сопоставил жару с морозами по нагрузке на систему энергоснабжения

По словам премьер-министра, летом вместо обогревателей работают кондиционеры, вентиляторы, кроме того, из-за пандемии многие работники находятся на удаленке

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жара создает напряженную ситуацию в сфере энергоснабжения, нагрузка на электросетевые компании в это время сопоставима с зимним периодом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым.

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"Из-за жаркой погоды сегодня очень напряженная ситуация, потому что фактически это можно сравнить и с зимним непростым периодом, когда работают на полную мощность все электросетевые компании. Поскольку на сегодняшний день вместо обогревателей просто работают кондиционеры, вентиляторы, и все это потребляет энергию", - констатировал глава кабмина.

Нагрузка на систему возникает огромная, добавил премьер. Кроме того, продолжил он, из-за коронавируса многие компании в настоящее время переводят сотрудников на удаленный режим работы.

"Энергопотребление на дому сегодня серьезно увеличивается. Важно, чтобы люди чувствовали надежность нашей энергосистемы, - подчеркнул Мишустин. - Вы, знаю, делаете для этого многое".

Премьер отметил, что компания "Россети" является для страны одной из системообразующих. Она работает в 80 регионах и фактически обеспечивает энергоснабжение всей России, добавил глава кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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