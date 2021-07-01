S7 запустит прямые регулярные рейсы из Москвы на Родос с 2 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 запустит с 2 июля прямые регулярные рейсы из Москвы на остров Родос. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"S7 Airlines... открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы на Родос (Греция). Рейс из Москвы на Родос будет выполняться начиная с 2 июля по пятницам, с 18 июля - по понедельникам, пятницам и воскресеньям, а с 4 августа добавится еще рейс по средам", - сообщила компания.

28 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом согласовал расширение квоты на полеты в Грецию. Кроме увеличения частоты полетов из Москвы в Афины, оперштаб открыл полеты из Москвы и регионов в Салоники, Ираклион, Корфу и на Родос.