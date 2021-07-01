Google грозит штраф в 6 млн руб. за отказ локализовать данные российских пользователей

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Компании Google грозит штраф до 6 млн руб. за отказ локализовать данные своих пользователей в России в соответствии с действующим законодательством. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке номер 422 Таганского района Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступил протокол в отношении Google, составленный по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных"). Дата заседания пока не назначена. Максимальное наказание для юридических лиц составляет 6 млн рублей", - сказали в суде.

В случае признания Google виновным в правонарушении, наказание за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ станет для компании первым.

Ранее в Роскомнадзоре ТАСС сообщили, что Google, Facebook, Twitter и другие социальные сети не локализовали базы персональных данных российских пользователей к 1 июля 2021 года. Там отметили, что составили административный протокол в отношении американской компании Google за нарушение законодательства о локализации баз данных в России. Ведомство также ожидает ответа от Facebook и Twitter, "после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства".

При этом в Роскомнадзоре сообщили, что "на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ".