Часть мероприятий деловой программы ВЭФ впервые пройдет на "Улице Дальнего Востока"

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Выставка "Улица Дальнего Востока", где будут представлены туристические возможности и культурные особенности 11 регионов Дальневосточного федерального округа, состоится в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 2 - 7 сентября. Впервые на ней будет работать зона, где пройдет часть деловой программы форума, сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс в четверг.

"Выставка "Улица Дальнего Востока" будет открыта на набережной бухты Аякс кампуса ДВФУ 2 - 7 сентября. На ней будут представлены уникальные особенности 11 регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции. В этом году на выставке впервые откроется специальная зона, где пройдет часть мероприятий деловой программы ВЭФ. Со 2 по 4 сентября выставку смогут посетить гости и участники ВЭФ, 5 - 7 сентября - все желающие", - говорится в сообщении.

Сейчас утверждают концепции павильонов субъектов Дальнего Востока и федеральных органов исполнительной власти, прорабатывают спортивную и культурную программы выставки. Особое внимание при проведении экспозиции в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.

"Мероприятия Восточного экономического форума - это представление Дальнего Востока на российском и международном уровнях. За пять лет проведения выставка "Улица Дальнего Востока" по праву стала настоящей жемчужиной форума. Эта экспозиция открывает участникам и гостям ВЭФ инвестиционный, экономический и культурный потенциал регионов Дальнего Востока", - приводятся в сообщении слова заместителя полномочного представителя президента России в ДФО Дениса Андреева.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В 2021 году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.